Cidades Mãe de menino desaparecido após abordagem da PM cobra indenização do Estado de Goiás Dona de casa desenvolveu doenças após o sumiço do filho de 12 anos. PGE diz que pedido vale-se de argumentos emocionais

A dona de casa Maria das Graças Soares de Lucena, de 51 anos, entrou com uma ação de indenização contra o Estado de Goiás pelo desaparecimento do filho, Murilo Soares Rodrigues, então com 12 anos, após uma abordagem policial, em Aparecida de Goiânia, em abril de 2005. O caso segue no Judiciário, mas em primeira manifestação, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) descreveu o...