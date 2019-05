Cidades Mãe de Marielle Franco participa de marcha contra a violência em Goiânia Manifestação foi organizada pelo grupo Mães de Maio do Cerrado. Cerca de 90 pessoas se concentraram na Praça do Trabalhador, no Centro da capital, e saíram em passeata pela Avenida Goiás até a Praça Cívica

Cerca de 90 pessoas participam, na tarde desta segunda-feira (20), do 4º Encontro Nacional de Mães e Familiares de Vítimas do Terrorismo de Estado, realizado em Goiânia. O evento, organizado pelo grupo Mães de Maio do Cerrado, conta com a participação da mãe da vereadora Marielle Franco, a advogada Marinete da Silva. Mães de Goiás e de diversos outros Estados, que ti...