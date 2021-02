Cidades Mãe de Goiás vive drama para dar à luz a filha com problema no coração Justiça derruba liminar que garantia a grávida goiana custeio de parto e cirurgia de bebê diagnosticada com doença. Mulher estava em São Paulo com procedimentos agendados

O parto da pequena Elisa, diagnosticada com Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo (SHCE) seria realizado na manhã desta quinta-feira (4), na Associação Beneficência Portuguesa (BP), em São Paulo. A mãe, Gabriella Castro Silva, de 30 anos, é moradora de Senador Canedo e descobriu em dezembro que a filha possui uma cardiopatia conhecida como síndrome do meio coração...