Cidades Mãe de Formosa luta para conseguir remédio que custa R$ 8,9 milhões Com um ano e cinco meses, Marjorie Gonçalves, batalha contra o tempo para ter acesso à droga que freia o avanço da Atrofia Muscular Espinhal

Com pouco mais de 20 anos, Erica Francisca de Sousa tinha um emprego, um filho e um marido. Ela vivia em Formosa, município goiano do Entorno do Distrito Federal, e ficou sabendo que mais um bebê estava a caminho. Era uma menina que, ao nascer, ganhou o nome de Marjorie. A garota trouxe alegria para a família, mas também uma grande preocupação ao ser diagnosticada, aos dois meses,...