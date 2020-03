Cidades Mãe de DJ agredido no carnaval de Goiânia desmaiou ao receber informação falsa da morte do filho Notícia teria sido dada por um suposto funcionário do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde Rikelmy Oliveira Lemos, de 19 anos, está internado

Ao G1 Goiás, Yara Michelle Moraes, que é a mãe do DJ Rikelmy Oliveira Lemos, de 19 anos, relatou que desmaiou após receber informação falsa da morte do filho. Segundo ela, um suposto funcionário do hospital teria dito que o DJ, que está internado há nove dias após ser agredido em uma festa de carnaval em Goiânia, havia morrido, mas a notícia não era verdadeira. Rikelmy está sob cuidados na Unidade d...