Cidades Mãe de adolescente reuniu vítimas e encorajou denúncias de abusos contra pai de santo em Goiânia Mulher ouviu relato da filha de 15 anos e mobilizou outras frequentadoras de terreiro para registrarem queixas contra pai de santo. A Polícia Civil pediu a prisão do suspeito

Frequentadora do terreiro de Quimbanda - conceito religioso de origem afro-brasileira - há 1 ano e meio, uma médium, que não quis se identificar foi uma das primeiras a descobrir os abusos que teriam sido cometidos pelo médium Oli dos Santos Costa, de 62 anos. No último dia 19, a filha dela de 15 anos contou que era violentada desde setembro do ano passado e que uma das a...