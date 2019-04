Vida Urbana Mãe de adolescente que desapareceu após abordagem policial em 2005 vive atormentada com o crime Há 14 anos a família de Murilo luta por Justiça. Imagem computadorizada mostra como vítima estaria hoje

Mesmo sem estar com o filho, a dona de casa Maria das Graças Soares, de 47 anos, convive com a presença dele todos os dias. Sem saber o paradeiro dele, vivo ou morto, ela mantém o quarto do garoto com suas roupas, chuteiras, medalhas e fotos. Há exatamente 14 anos, Murilo Soares Rodrigues desapareceu após abordagem policial no bairro Vila Brasília, em Aparecida de Go...