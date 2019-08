Cidades Mãe da menina que aparece em vídeo bebendo cerveja diz desconhecer maus-tratos anteriores à filha Mulher foi ouvida na tarde desta terça-feira (13) pelo delegado Vinícius Castro Penna, responsável pela investigação do caso

A mãe da menina de 6 anos, que foi gravada pela madrasta bebendo cerveja, em Bom Jesus de Goiás, na Região Sul do Estado, foi ouvida na tarde desta terça-feira (13) pela Polícia Civil. A mulher afirmou no depoimento que não sabia de relatos de maus-tratos à filha, segundo informações do delegado Vinícius Castro Penna, responsável pela investigação do caso...