Cidades Mãe dá à luz e fica em coma por causa da Covid-19 Aos 27 anos, moradora de Itapuranga precisou de cesariana e está há 40 dias internada no Hospital das Clínicas da UFG

Uma infinidade de dramas familiares surge a cada dia provocada pela pandemia da Covid-19. Não apenas histórias de perdas, de pessoas que não conseguiram resistir à força do coronavírus (Sars-CoV-2), mas padecimentos gerados pelas sequelas da doença. Como consequência, o abalo nas estruturas emocional e econômica familiares. No lar do casal Gláucio Divino da Silva, de 4...