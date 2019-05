As buscas pelo adolescente L.R.L.O., de 17 anos, que confessou ter matado, na última terça-feira, o coordenador do Colégio Estadual Céu Azul, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, chegaram ao fim nesta quarta-feira (1º) por volta de 12h30, quando ele foi encontrado na casa de parentes em um bairro da cidade de Novo Gama. Para localizá-lo, a polícia contou com a ajuda da mãe dele, a diarista L.C.L.S., de 38 anos, que, segundo o delegado Rafael Pareja, foi quem direcionou a equipe da Polícia Civil até o local. O garoto chegou a se esconder em uma árvore no quintal da residência, mas logo foi visto e apreendido, sendo direcionado em seguida para o 2º Distrito Policial de Valparaíso.

Assim que o mandado de apreensão expedido pelo Juizado da Infância e Juventude chegou à delegacia, Pareja deu início às buscas na manhã desta quarta-feira. A estratégia do delegado foi utilizar o carro pessoal, sem identificação da Polícia Civil, para ir até a casa da família do adolescente, que fica na Vila Guaíra, a poucas ruas do colégio. Ele contou que a mãe do garoto estava assustada com a situação, principalmente porque o fluxo de viaturas passando na rua foi grande durante a noite. A diarista relatou ao POPULAR que não conseguiu dormir, devido ao medo e à situação de total desespero.

Ela e o marido, que é pedreiro, são naturais do Maranhão e decidiram se mudar para a região do Entorno, quando L. tinha apenas 10 meses de vida. A família morou primeiro em Novo Gama e depois se mudou para a cidade vizinha, Valparaíso, onde até hoje reside numa das áreas mais violentas da cidade. Ao todo, são cinco filhos. O adolescente é o segundo mais velho, mais novo apenas que uma irmã de 19 anos. A mãe esteve nesta quarta-feira na delegacia, após a apreensão do jovem, e a todo tempo pediu perdão pelo ocorrido, dizendo, conformada, que ele deve pagar pelo que cometeu.

Arma

A princípio, a diarista disse que não tinha se comunicado com o filho durante o período em que ele ficou foragido. O delegado disse, no entanto, que eles chegaram a conversar por telefone, tanto que ela sabia onde ele estava. A casa dos parentes onde o adolescente foi encontrado fica a cinco quilômetros da residência dele. No caminho até a delegacia, ele confessou ter matado o professor Júlio César Barroso de Sousa, de 41 anos, confirmou a versão de que decidiu se vingar após uma discussão que eles tiveram e disse, ainda, que a arma utilizada foi emprestada por um amigo.

Até o final da tarde desta quarta-feira, a polícia ainda não tinha encontrado a arma utilizada para matar o professor. O adolescente relatou ao delegado que a devolveu ao amigo depois de utilizada. A investigação deve prosseguir, agora, na tentativa de localizar não só a arma, mas a pessoa que a emprestou para o rapaz. Júlio César foi atingido por dois tiros, um na cintura e outro na cabeça. Este último, segundo a investigação, teria sido disparado por L. quando o professor já estava caído no chão.

O jovem é aluno da 2ª série do ensino médio. Na terça-feira de manhã, ele discutiu com uma professora e foi advertido por Júlio, que teria dito que iria transferi-lo de escola, caso continuasse agindo daquele jeito. O garoto saiu afirmando que as coisas não ficariam daquela forma. À tarde, ele voltou ao colégio, ainda uniformizado, com a arma na cintura e matou o coordenador dentro da sala dos professores.

Local do assassinato guarda marcas do ocorrido

A sala dos professores do Colégio Estadual Céu Azul, em Valparaíso de Goiás, onde na tarde da última terça-feira o coordenador Júlio César Barroso de Sousa, de 41 anos, foi morto a tiros, disparados por um aluno, ainda preservava, nesta quarta-feira, as marcas do ocorrido. A reportagem do POPULAR teve acesso ao local e pôde ver que as marcas de sangue ainda são perceptíveis no chão. O ambiente fica no fundo de um pátio amplo, o que subentende-se que o adolescente L.R.L.O., de 17 anos, que confessou os disparos, percorreu todo ele, passando por entre os alunos até chegar ao local onde estava Júlio César.

Um grupo de professores e alunos fizeram manifestação na porta do colégio na manhã desta quarta-feira. Cartazes foram colados no portão, expressando o luto e lamentando a morte do profissional, que, apesar do pouco tempo de atuação na unidade escolar, era querido pela comunidade. A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) baixou portaria nesta quarta-feira decretando o luto oficial nas escolas estaduais do município. Todos os colégios da cidade só retornarão às aulas a partir da próxima segunda-feira. O Colégio Céu Azul, especificamente, terá sete dias de luto, retornando às aulas no dia 13.

A secretária estadual de Educação, Fátima Gavioli, conversou com a reportagem nesta quarta-feira e explicou que será feito um trabalho de acolhimento junto aos alunos e profissionais, porque a situação é bastante delicada. “Vamos fazer tudo que pudermos para diminuir o impacto disso”, diz. Na tarde desta quarta-feira ela estava a caminho de Santa Maria, cidade satélite de Brasília, para comparecer ao velório de Júlio César, mas foi informada, já na estrada, que tudo seria remarcado para esta quinta-feira (2). A princípio, o velório ocorreria a partir das 19 horas desta quarta-feira na capela Divino Espírito Santo, mas o corpo do professor não foi liberado a tempo, devido à demora para agilizar a documentação.



3 PERGUNTAS PARA L.C.L.S.

Mãe do adolescente que confessou ter matado professor diz estar com vergonha de tudo

1 - Como era o comportamento do filho da senhora em casa?

Era normal, tinha aquelas rebeldias de adolescente, mas só. Em casa, ele sempre foi um bom filho. É rebelde, como todo adolescente. Eu pedia só para ele parar com amizades ruins e ele dizia que não estava com más amizades. Ele não era de sair. Ficava só na porta. Era de casa para a escola.

2 - O que a senhora conversou com ele e o que ele disse sobre o ocorrido?

Eu perguntei o que levou ele a fazer isso, porque, até então, era um menino excelente, que nunca me deu trabalho. Foi coisa de momento mesmo, de raiva. Ele disse que teve uma discussão com a professora e com o coordenador. Para mim, tudo isso é uma tristeza muito grande. A gente é muito trabalhador. Eu e o meu marido trabalhamos muito. Temos uma vida sofrida e não é isso que queremos para um filho.

3 - Como foi que a senhora recebeu a notícia?

Foi um choque muito grande. Eu desmaiei, passei mal, foi horrível. Estou me colocando no lugar da vítima, porque imagine os filhos e a esposa do professor. Só Deus sabe o que eu estou sentindo. Não sei nem o que dizer. Foi muito errado. Ele tem de pagar pelo o que fez. Estou com vergonha de tudo isso.