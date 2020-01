Cidades Mãe é suspeita de matar filho recém-nascido em Goiás Após o crime, a jovem se matou. Familiares contaram que a mulher sofria de depressão pós-parto

Atualizada às 12h32. Uma jovem de 24 anos é suspeita de matar seu bebê, um recém-nascido de 8 dias, e depois se matar na Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. A Polícia Militar foi acionada na manhã desta segunda-feira (6), por familiares que encontraram os corpos em uma casa no Setor Ocidental Park. A criança, do sexo masculino, foi encontrada em cima de um...