Cidades Mãe é presa suspeita de ocultar cadáver de recém-nascido carbonizado em Anápolis Corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (12) em uma rua no Setor Residencial Cerejeiras

Uma jovem de 24 anos foi presa em flagrante no início da tarde desta quarta-feira (12) suspeita de matar e ocultar o cadáver de seu bebê recém-nascido, no Setor Residencial Cerejeiras, em Anápolis. De acordo com o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), o corpo do recém-nascido foi encontrado pela manhã parcialmente carbonizado. Segundo o GIH, a perna direita do b...