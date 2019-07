Cidades Mãe é presa em Goiânia após morder filho de 9 anos que estaria com pés sujos no sofá Menino e irmão de 1 ano foram encaminhados ao abrigo Residencial Professor Niso Prego, no Setor Goiânia Viva

A Justiça determinou, nesta quarta-feira (31) a prisão temporária de uma mulher presa na última segunda-feira (29), após morder um filho de 9 anos de idade e expulsá-lo de casa porque ele estaria com os pés sujos no sofá. O caso foi registrado pela Polícia Militar e aconteceu no setor Progresso, em Goiânia. Ela estava embriagada e foi inicialmente encaminhada à Central d...