Cidades Mãe é acusada de matar e esquartejar filho de 9 anos com ajuda da companheira no DF O crime aconteceu na noite da última sexta-feira (31) em Samambaia Norte e foi testemunhado por outra criança, de 8 anos, filha da companheira

Uma criança de 9 anos foi morta e esquartejada na noite da última sexta-feira (31), em Samambaia Norte, no Distrito Federal. As suspeitas são a própria mãe da vítima, Rosana Auri da Silva Candido, e a companheira dela, Kacyla Priscyla Santiago, que teria auxiliado no crime. O corpo do menino, Rhuan Maycon da Silva Castro, também apresentava sinais de queimadura. Segund...