Diante do cenário de escassez de máscaras e da recomendação do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para que a população faça seu próprio equipamento de proteção individual (EPI) contra o novo coronavírus, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) também afirma que a peça caseira pode ser utilizada pela população. "Melhor que não ter, desde que esteja limpa", disse o titular da pasta, Ismael Alexandrino.

O secretário também endossa o discurso de que a população utilize máscaras ao sair nas ruas ou em locais onde terão contato com outras pessoas. "Faz total sentido a partir do momento que você não sabe quem tem o vírus", afirmou em entrevsita ao POPULAR nesta quinta-feira (2).

Alexandrino, que em entrevistas anteriores havia desaconselhado o uso massivo das peças, explicou o motivo da mudança na orientação. "Quando não tinha casos confirmados em Goiás eu mesmo falei que não fazia sentido as pessoas andarem (de máscara). Depois, somente as pessoas que estivessem com sintomas. A partir do momento que evolui e passa a ser transmissão comunitária, ou seja, você não sabe mais de onde vem o vírus, aí sim passa a fazer sentido colocar a máscara quando você for ter contato com outras pessoas."

A eficácia das máscaras caseiras para a proteção contra o coronavírus virou debate nacional após o ministro da Saúde recomendar à população, em entrevista coletiva na tarde de quarta-feira (2), que faça a sua própria peça. Mandetta relatou a escassez de EPIs para a compra e pediu que as pessoas parem de comprar máscaras descartáveis. O objetivo é direcionar o produto descartável aos profissionais que estão atuando na linha de frente do combate à pandemia.

"Acho que máscaras de pano para os comunitários (população) funcionam muito bem como barreira. Não é caro de fazer, fazer você mesmo e lave com água sanitária”, disse o ministro.

Mandetta afirmou ainda: "Agora, é lutar com as armas que a gente tem. Não adianta agora ficar lamentando que a China não está produzindo. Nós vamos ter que criar as nossas armas e serão aquelas que nós tivermos.”