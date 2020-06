Cidades Máscara inclusiva abre janela para Rebeca Idealizada por uma universitária norte-americana, a proteção transparente contra o novo coronavírus (Sars-CoV-2) é aliada importante para pessoas com deficiência durante a pandemia

Numa das primeiras saídas após a obrigatoriedade do uso de máscaras para conter os casos de contaminação pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), a adolescente Rebeca Carolina Santos Vieira, de 17 anos, moradora de Aparecida de Goiânia, retornou para o carro da mãe muito entristecida. Com deficiência auditiva, ela não tinha conseguido fazer a leitura labial da atendente do...