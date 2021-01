Cidades Suspeito de chefiar quadrilha de roubo a ônibus em rodovias federais é preso no Entorno do Distrito Detido trabalhava em uma obra da construção civil quando foi reconhecido pelos policiais

Um suspeito, apontado pela Polícia Militar como sendo um dos chefes da maior quadrilha de roubo de ônibus em rodovias federais, foi preso na última terça-feira (26), no Entorno do Distrito Federal. Segundo a corporação, as investigações de roubos de veículos de carga nas rodovias BR-040 e BR-050 começaram em 2013. Com a frequência dos crimes, as rodovias eram consid...