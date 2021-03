Os municípios de Águas Lindas, Santo Antônio, Valparaiso, Luziânia, Novo Gama e Cidade Ocidental, localizados no Entorno do Distrito Federal, vão aderir ao decreto estadual, com o escalonamento das atividades econômicas com 14 dias de suspensão e 14 de liberação. Os decretos municipais devem ser publicados nesta segunda-feira (22). A decisão visa reduzir a transmissão do coronavírus (Sars-CoV-2).

Em um vídeo, o prefeito de Fábio Correa (PP) conta que não tem mais como segurar e que a situação chegou a um ponto difícil. A decisão, segundo ele, de aderir ao decreto estadual foi em conjunto com os demais gestores. “Aceitando as recomendações do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas dos Municípios e também do Ministério Público. É a hora de todos juntos darmos as mãos e começar a valorizar a vida.”

O prefeito de Luziânia, Diego Sorgato (DEM), também presente na gravação, pediu unidade e a compreensão da população. Ele contou que neste domingo (21) foi necessário realizar uma manobra e assim garantir oxigênio aos pacientes atendidos no Hospital do Jardim Ingá, do município. “Em nenhuma das nossas cidades temos mais um leito para poder receber a população", destacou

O gestor Pábio Mossoró (MDB), de Valparaíso de Goiás; e Carlinhos do Mangão (PL), de Novo Gama também participaram do anúncio, que foi gravado na porta do Hospital Regional de Luziânia. Durante o anúncio é possível ver três ambulâncias chegando a unidade.