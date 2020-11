Cidades Operação do MP apura fraude em negociação de lotes e terrenos no Entorno do Distrito Federal As equipes cumprem sete mandados prisão e busca e apreensão são cumpridos nas cidades de Luziânia, Brasília (DF) e Orizona

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) realiza nesta quinta-feira (5) uma operação no Entorno do Distrito Federal. A ação tem como objetivo apurar a existência de uma quadrilha que estaria realizando negócios fraudulentos com lotes e terrenos na cidade. Segundo o MP, sete mandados prisão e busca e apreensão são cumpridos nas cidades de Luz...