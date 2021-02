Cidades Operação da PF investiga fraude no Instituto Municipal de Previdência de Luziânia A corporação cumpre nesta quinta-feira (25) três mandados de busca e apreensão para tentar descobrir a possível ação fraudulenta de lobistas no instituto

A Polícia Federal realiza na manhã desta quinta-feira (25) em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal a operação Lux. Três mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. A corporação apura fraude no Instituto Municipal de Previdência do município. Segundo a PF do Distrito Federal, que está à frente da operação, as investigações apontam que os recursos do fundo m...