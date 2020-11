Cidades Operação combate o tráfico de drogas em Luziânia Ação é realizada pelo Grupo de Repressão a Narcóticos, da Polícia Civil

Com o intuito de combater o tráfico de drogas, o Grupo de Repressão a Narcóticos (Genarc) realiza nesta sexta-feira (6) uma operação em Luziânia, no Entorno do Distrito F...