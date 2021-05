Cidades Mulher dá à luz dentro de viatura do Corpo de Bombeiros, em Luziânia Menino nasceu com aproximadamente três quilos

Uma mulher deu a luz dentro da viatura do Corpo de Bombeiros, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). De acordo com a corporação, na manhã deste sábado (15), o marido a levou até eles já em trabalho de parto. Imediatamente, os bombeiros e os socorristas iniciaram o atendimento e durante o deslocamento para a maternidade o menino com aproximadamente três q...