MP solicita bloqueio de R$ 500 mil de ex-prefeito de Luziânia, investigado por crimes sexuais

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) requereu o bloqueio de bens no valor de R$ 500 mil do ex-prefeito de Luziânia Cristóvão Vaz Tormin. Segundo a ação civil pública, o político quando prefeito praticou crime contra a dignidade sexual de uma moradora da cidade. Leia também: - Prefeito de Luziânia é afastado do cargo após denúncias de assédio sexual De acordo com a ação, entre 2012 e 2014 as "condutas lascivas, indecorosas e não consentidas praticadas por e...