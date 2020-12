Cidades Motorista é preso suspeito de alterar sinais de identificação de carro em Luziânia Condutor foi parado na BR-040 e os policiais identificaram que a placa original do veículo tinha sido tirada e outra instalada

Um homem de 43 anos foi preso, na manhã deste domingo (13), por alterar os sinais de identificação do carro que conduzia na BR-040, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito tirou a placa original do veículo e colocou outra, que fazia referência a um carro com as mesmas características, ou seja, há suspeita de c...