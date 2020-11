Cidades Idoso suspeito de tráfico de drogas é preso em Luziânia Operação cumpriu ainda 7 mandados de busca e apreensão

Um idoso, de 62 anos, suspeito de tráfico de drogas foi preso nesta sexta-feira (6) em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), durante a operação Coloradoite. Cerca de 30 policiais participaram da ação, que teve como objetivo combater o tráfico de drogas. As equipes também cumpriram 7 mandados de busca e apreensão. Segundo a Polícia Civil (PC), o idoso seria ...