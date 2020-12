Cidades Idoso de 81 anos é encontrado morto na zona rural de Luziânia Um suspeito do crime se apresentou a polícia, prestou depoimento e foi liberado

Um idoso, de 81 anos, foi encontrado morto na zona rural de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil (PC), equipe foi acionada na quarta-feira (16) e informada que havia um corpo abandonado na Fazenda Buenos Aires. Um suposto suspeito, de acordo com a polícia, se apresentou na delegacia e prestou depoimento. Ele não foi preso em flagrante. Um inq...