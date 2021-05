Cidades Grupo suspeito de furtar e receptar veículos é alvo de operação em Luziânia e mais duas cidades Os suspeitos preferiram veículos antigos, como caminhonetes, e utilizam chaves mixas na prática dos crimes

Três mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão são cumpridos nesta quinta-feira (20) contra um grupo suspeito de furtar e receptar veículos. As ordens judiciais são cumpridas em Luziânia (GO) e em Cidade Estrutural e Candangolândia. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF), os investigados preferiram veículos antigos, como caminhonetes, e util...