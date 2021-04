Cidades Criança de dois anos morre ao ser atacada por pit bull em Luziânia O cão que era de estimação da família e atacou dois irmãos, foi abatido por policiais militares

Uma criança de dois anos morreu na tarde deste domingo em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, depois de ter sido atacada no pescoço por um cão da raça pit bull, de propriedade da família. O animal, que em fúria tinha avançado sobre dois irmãos, acabou sendo morto por policiais militares. A outra criança, de sete anos, ficou ferido no braço, mas conseguiu s...