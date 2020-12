Cidades Cloridato de cocaína é apreendido em fundo falso de caminhonete no Entorno do Distrito Federal O entorpecente de alta pureza seria comercializado, no varejo, a R$ 50 a grama, totalizando aproximadamente R$ 1 milhão, segundo a Polícia Civil

Vinte quilos de cloridato de cocaína foram apreendidos nesta segunda-feira (7) na BR-020, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF). Segundo a Polícia Civil (PC), o entorpecente de alta pureza seria comercializado, no varejo, a R$ 50 a grama, totalizando aproximadamente R$ 1 milhão. Um suspeito, de 59 anos, que estava transportando o entorpecente, foi preso....