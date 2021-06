Cidades Bombeiros resgatam corpo de homem no Ribeirão Mesquita, em Luziânia Uma testemunha relatou que viu o corpo, em estado de decomposição, boiando na água e numa área de mata fechada, de difícil acesso

O corpo de um homem que morreu afogado no Ribeirão Mesquita foi resgatado pelos Bombeiros, na noite desta quarta-feira (2) em Luziânia no entorno do Distrito Federal (DF). Uma testemunha relatou que viu a vítima, em estado de decomposição, boiando na água e em uma área de mata fechada, de difícil acesso. Os bombeiros então foram acionados e fizeram o resgate do cor...