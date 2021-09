Cidades Batida entre carro e caminhão mata seis pessoas em Luziânia Uma das vítimas chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital

Seis pessoas morreram na noite desta quinta-feira (9) em uma colisão entre um carro de passeio e um caminhão na BR-040, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro bateu na traseira do veículo de carga. Eles seguiam no sentido Cristalina-Luziânia. Com o impacto, cinco pessoas, todas do carro, morreram no local ...