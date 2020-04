Um fenômeno no céu de Goiânia e região metropolitana chamou a atenção da população no começo da noite deste sábado (11). Várias pessoas relataram ver estrelas se movendo, enfileiradas, e deixando rastros como se fossem aviões.

Calma, não é invasão alienígena ou um meteoro vindo de encontro ao planeta. Segundo o site Canal Tech, trata-se dos satélites Starlink passando pela nossa região.

Nas redes sociais é possível encontrar fotos do céu noturno com as trilhas deixadas pelos satélites em exposições de longa exposição.

A passagem desses satélites causou até um alerta oficial da União Astronômica Internacional. Isso porque enquanto passam acima das lentes de telescópios, os satélites prejudicam as observações.

Segundo o site, a SpaceX colocou cerca de 360 unidades ao redor do planeta. A empresa tem autorização para lançar até 30 mil unidades, mas que pode chegar a 42 mil satélites.