Enel Goiás registra lucro após alta no consumo de energia elétrica

A Enel Distribuição Goiás acumulou no primeiro semestre do ano lucro de R$ 2,8 milhões e um dos principais fatores que influenciaram o resultado foi o aumento no consumo de energia elétrica. No mesmo período em 2020, a empresa registrou prejuízo de R$ 34,4 milhões. Segundo balanço divulgado pela companhia, na terça-feira (27), o aumento no caixa também é explicado pelo reajuste tarifário que ocorreu em 22 de outubro do ano passado.

Houve incremento de 30,6% na receita bruta, que chegou a R$6,4 bilhões no acumulado dos primeiros seis meses do ano. O volume de energia distribuída teve crescimento de 3,3%, o que significou R$ 588,3 milhões a mais para a empresa. O consumo dos clientes cativos – que são todos que só podem comprar energia da concessionária – é o principal ponto de destaque para isso, com alta de 9%, que é puxada especialmente pelas classes residencial (8,1%) e rural (20,8%).

Praça do Trabalhador em Goiânia deve ficar pronta em outubro

A entrega das obras de revitalização da Praça do Trabalhador, no Setor Norte Ferroviário, só deverá ocorrer no aniversário de Goiânia, em outubro deste ano. Até lá, serão 2 anos e 4 meses para um serviço que começou em junho de 2019 com a previsão de entrega em setembro daquele ano. Em abril deste ano, já na gestão Rogério Cruz (Republicanos), havia a intenção de finalizar a obra neste mês de julho. Com isso, em agosto ocorreria a instalação no local das feiras da Madrugada e Hippie, que desde 2019 estão em locais improvisados ao redor da praça.

Os feirantes e comerciantes da Região da Rua 44 tinham a informação, desde junho, de que as obras iam mesmo ser adiadas até o fim de agosto. Entre os feirantes há um consenso de que a mudança de local só vai ocorrer se for feita até setembro, visto que de outubro em diante haveria novamente o problema de alocação durante o período mais intenso de vendas, no fim do ano, como foi em 2019. Logo, a intenção é que, se as obras forem entregues apenas no fim de outubro, o uso efetivo da Praça do Trabalhador pelas feiras só deve ocorrer em 2022.

Mãe de Formosa luta para conseguir remédio que custa R$ 8,9 milhões

Com pouco mais de 20 anos, Erica Francisca de Sousa tinha um emprego, um filho e um marido. Ela vivia em Formosa, município goiano do Entorno do Distrito Federal, e ficou sabendo que mais um bebê estava a caminho. Era uma menina que, ao nascer, ganhou o nome de Marjorie. A garota trouxe alegria para a família, mas também uma grande preocupação ao ser diagnosticada, aos dois meses, com Atrofia Muscular Espinhal (Ame Tipo 1), doença caracterizada pela ausência do gene SMN1, que produz a proteína alimentadora dos neurônios motores, células da medula espinhal que controlam os músculos e movimentos do corpo. Para sobreviver, Marjorie precisa do medicamento que já ficou conhecido como “o remédio mais caro do mundo”.

Desenvolvido e fabricado pelo laboratório Novartis de origem suíça, o Zolgensma é uma terapia gênica inédita no mundo. Aplicado em uma única infusão venosa, o medicamento fornece ao organismo uma cópia sintética do gene SMN1, levando à produção da proteína que evita a perda progressiva da função muscular. Com um ano e cinco meses, Marjorie integra o grupo de várias outras crianças brasileiras que buscam na Justiça o direito de ter acesso ao remédio que chegou a custar R$ 12 milhões, mas a Novartis comercializa hoje no País por R$ 8,9 milhões, e continua sendo considerado “o mais caro do mundo”.