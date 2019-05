Cidades Lotes são vendidos por até R$ 30 mil em invasões irregulares na Grande Goiânia A prática é bastante comum e moradores relatam que acordo muitas vezes é feito na base da palavra

“Era aqui ou debaixo da ponte.” O serralheiro Márcio Martins de Carvalho, de 26 anos, resume assim as opções que tinha em junho de 2012, quando comprou por R$ 300, de maneira completamente informal, um lote no Residencial JK, na Região Noroeste de Goiânia, alguns dias após a invasão que houve no local. Na época, ele pagava R$ 350 de aluguel em uma casa que abrigava el...