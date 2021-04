Cidades Lotes de vacinas chegaram a Goiás com até quase 20% menos doses indicadas nos frascos Municípios relatam que problema se intensificou nas últimas remessas que chegaram ao Estado, especialmente em lotes da Coronavac

Lotes da Coronavac, vacina contra a Covid-19 produzida pelo Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, estão chegando a Goiás com doses a menos que as especificadas nos frascos. É o caso, por exemplo, do lote 210060, que chegou a Aparecida de Goiânia a partir do dia 16 de março. O carregamento previa 8,8 mil doses, porém, efetivamente, havia 1.613 a menos, ...