Chegou durante o início da madrugada desta terça-feira (11), na Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), o segundo carregamento das vacinas da Pfizer, contra a Covid-19. Esse lote é composto com 37.440 doses do imunizante, que será distribuído para Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Anápolis e Rio Verde.

Conforme informações do Estado, as vacinas da Pfizer exigem temperaturas mais baixas de armazenamento, devido às partículas do imunizante, e, por isso, serão direcionadas aos municípios goianos capacitados para guardar e aplicar as doses.

Ainda segundo o governo, as vacinas serão destinadas para as aplicações das primeiras doses em pessoas do grupo de comorbidades.

Com esse novo carregamento, 2.269.270 doses das vacinas contra a Covid-19 já chegaram a Goiás, sendo 1.225.280 da CoronaVac, 959 mil da AstraZeneca e 54.990 da Pfizer.

Até o momento, 1.559.746 doses foram feitas no Estado, sendo 1.029.545 referentes à primeira aplicação e 530.201 à segunda.