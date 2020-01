Cidades Lote com árvore tem menor valor comercial, diz Secovi

Presidente do Sindicato dos Condomínios e Imobiliárias de Goiás (Secovi Goiás), arquiteto e urbanista Ioav Blanche, afirma que de fato há uma preferência dos lojistas em manter os lotes comerciais sem arborização, especialmente daqueles que precisam de fachada e visibilidade. “É uma briga constante com a Comurg e Amma sobre ter ou não as árvores, porque em meio urbano ...