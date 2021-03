Cidades Longas filas se formam na entrada de shopping em Aparecida, apesar de decreto estadual As filas teriam se formado no estabelecimento como consequência do isolamento social intermitente por escalonamento regional imposta por portaria na cidade

Motoristas e transeuntes que passaram em frente ao Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia, na tarde desta quarta-feira (17), se depararam com uma aglomeração de pessoas, apesar das medidas de distanciamento recomendadas devido à pandemia. O estabelecimento reabriu hoje, após 16 dias fechado. As filas teriam se formado como consequência do isolamento social intermitente p...