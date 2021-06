Atualizada às 10h49.

No início da manhã desta sexta-feira (25), longas filas se formaram na Área I da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), onde pessoas a partir de 49 anos sem comorbidades e com agendamento e gestantes sem comorbidades, puérperas e lactantes com bebês de até seis meses, sem necessidades de agendamento, serão vacinadas até às 17 horas contra a Covid-19. As lactantes precisam apresentar a certidão de nascimento do bebê.

Um vídeo enviado para a CBN Goiânia mostra as extensas filas e nele é possível ver várias mães com seus bebês no colo ou em carrinhos enquanto aguardam na fila o momento para se vacinarem. A ouvinte reclamou da desorganização no local.

Filas também foram registradas no drive thru no Shopping Passeio das Águas, que foi reaberto após a capital receber, nesta quinta-feira (24) uma remessa com 15.540 doses de vacinas e ampliar a faixa etária para 49 anos. A vacinação também é ofertada em 20 unidades de saúde e seis escolas municipais, por agendamento, pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. A vacinação nas unidades de saúde e escolas será das 10h às 17h, enquanto o drive thru atenderá até às 15h.

Veja os locais de vacinação:

Unidades de saúde: até às 17h para grupos prioritários e pessoas a partir de 49 anos, sem comorbidades

▪️CIAMS Novo Horizonte

▪️CSF Pq Santa Rita

▪️CSF Residencial Itaipu

▪️CSF Boa Vista

▪️CSF Novo Planalto

▪️ CSF Vila Mutirão

▪️CS Cidade Jardim

▪️CSF Leste Universitário

▪️ CS Marinho Lemos

▪️CSF Guanabara I

▪️ Ciams Urias Magalhães

▪️CSF São Francisco

▪️CSF Vera Cruz II

▪️ CS João Braz

▪️ CSF Cerrado IV

▪️UPA Chácara do Governador

▪️UPA Novo Mundo

▪️ CSF Recanto das Minas Gerais

▪️UPA Jd América

▪️ C.S Parque Amazônia

Escolas municipais: até às 17h para grupos prioritários e pessoas a partir de 49 anos, sem comorbidades

▪️ Escola Municipal Francisco Matias

▪️ Escola Municipal Coronel José Viana

▪️ Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros

▪️ Escola Lions Clube Bandeirantes

▪️ Escola Municipal Bárbara de Souza Morais

▪️ Escola Rotary Goiânia Oeste

Área I da PUC: até às 17h para grupos prioritários e pessoas a partir de 49 anos, sem comorbidades e é necessário agendamento). Atendimento também até às 17h para gestantes sem comorbidades, lactantes e puérperas e não é necessário agendamento

Drive thru Shopping Passeio das Águas: até às 15h, somente pessoas a partir de 49 anos, sem comorbidades e sem agendamento

A UPA Domingos Viggiano (UPA Jardim América) segue como unidade de referência para situações de excepcionalidades, ou seja, quem está com a segunda dose em atraso.