Cidades Lojistas pedem câmeras na Rua 8, em Goiânia Para comerciantes da Rua do Lazer, é importante que poder público invista em segurança e projetos culturais após obras para que público frequente mais o espaço

Lojistas e moradores da Rua 8, também conhecida como Rua do Lazer, no Centro de Goiãnia, pedem para que a Prefeitura aproveite o processo de revitalização por qual o local passa desde o mês passado para instalar um circuito de câmeras de monitoramento na via, além de banheiros e mais bancos, uma vez que a ideia do poder público é atrair mais pessoas para circularem por a...