Cidades Lojista é presa após adquirir R$ 4 mil em notas falsas em Goiânia De acordo com a Polícia Civil, mulher afirmou que obteve as cédulas falsificadas por meio de um anúncio na internet

Uma lojista foi presa em flagrante, na tarde desta quarta-feira (6), após adquirir R$ 4 mil em notas falsas. O caso ocorreu no Setor Campinas, em Goiânia. Entregadores suspeitaram da mercadoria e realizaram a entrega de forma controlada por meio do Centro de Distribuição dos Correios e com a Polícia Civil de Goiás. Foram encontradas cédulas de R$ 100, R$ 50 e R$ 1...