Os clientes de Goiânia que foram até uma unidade da rede Carrefour na manhã desta quinta-feira (26) encontraram um cartaz na entrada. Na mensagem, o estabelecimento informa que “em respeito ao luto da família de João Alberto Silveira Freitas e à sociedade brasileira, todas as nossas lojas no Brasil estão fechadas nesta quinta-feira até às 14 horas”.

Nas redes sociais, a franquia de hipermercados francesa também ressalta que vai transferir toda a renda das lojas brasileiras desta quinta-feira (26) e desta sexta-feira (27) para o Fundo de Combate ao Racismo e Promoção da Diversidade criado pela empresa. A rede informa que as vendas do último dia 20 de outubro também tiveram o mesmo destino e que o fundo foi criado com um aporte inicial de R$ 25 milhões.

Ao contrário das outras lojas do país, o Carrefour de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ficará fechado durante toda esta quinta-feira.

No último dia 18 deste mês, às vésperas do Dia da Consciência Negra, João Alberto, de 40 anos, foi espancado por dois seguranças em um supermercado da rede Carrefour, na capital Gaúcha. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu. Os suspeitos foram presos em flagrantes.

Desde o fato, vários protestos foram realizados nas unidades da rede espalhadas pelo Brasil. Em Goiânia, já foram realizados dois atos no Carrefour, que fica na Avenida T-9, no Setor Vila Bela. Na manifestação feita no dia 23, os acessos ao mercado foram bloqueados e os manifestantes permanecerem na parte externa do estabelecimento. A ação foi acompanhada por pelo menos 10 caros de polícia.

A reportagem do POPULAR tentou entrar em contato com a assessoria do Carrefour, mas não obteve resposta até o fechamento da nota.