O presidente da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Rio Verde (Acirv), Ivo Marques de Moraes Junior, decidiu em reunião com o prefeito Paulo do Vale, nesta terça-feira (17), que os comércios da cidade não fecharão as portas, mas que as recomendações da Organização Mundial da Saúde (PMS), do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde devem ser seguidas.

“Todos podem continuar com os atendimentos normalmente, mas seguindo também as orientações passadas pelo médico infectologista Dr. Plinio Torres Braga Neto para permanecer o máximo possível em casa, principalmente os grupos de risco (idosos, diabéticos, hipertensos e quem tem insuficiência renal ou doença respiratória crônica), evitar aglomerações, encontrar alternativas internas com seus colaboradores para evitar que fiquem aglomerados, empresas que puderem fazer os trabalhos por telefone e via internet devem optar por essas alternativas e se sentir algum sintoma procurar imediatamente uma unidade de saúde e entrar em quarentena”, informou a Acirv em nota. “Pedimos que todos mantenham a calma e façam a sua parte, sendo assim esse período de maior preocupação passará e com o mínimo de danos possíveis”, complementou.

Monitoramento

Nesta tarde, contudo, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Verde confirmou o terceiro caso de coronavírus na cidade. São três mulheres, entre 40 e 60 anos, e estão em isolamento domiciliar se recuperando dos sintomas. O quadro clínico das três é considerado leve. A primeira paciente, que teria transmitido o coronavírus para as outras duas, deve ter alta no domingo.

Com isso, sobe para 10 o número de casos de coronavírus em Goiás. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) deve publicar um boletim nesta terça-feira atualizando o quadro da doença no Estado.

Ao todo, a prefeitura monitorava 28 casos de pessoas que tiveram contato com a paciente considerada número um em Rio Verde, sendo que os testes nas outras 26 pessoas deu negativo.