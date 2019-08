Cidades Loja vende camiseta com foto de atirador que atuou no sequestro do ônibus na Ponte Rio-Niterói A roupa vendida online traz ainda a legenda "Grande dia". Willian Augusto da Silva, responsável pelo sequestro, morreu após ser atingido por disparos de snipers

Uma loja online com sede em São José dos Campos, interior de São Paulo, está vendendo uma camisa com a foto de um dos atiradores que atuou no sequestro de um ônibus na Ponte Rio-Niterói, na útima terça-feira (20). A roupa foi divulgada nas redes sociais da marca menos de 24 horas da operação policial que resultou na morte do sequestrador, Willian Augusto da Sil...