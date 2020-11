Cidades Loja de informática pega fogo na Avenida Paranaíba, em Goiânia Segundo o Corpo de Bombeiros, não há vítimas

Uma loja de informática, na Avenida Paranaíba, no Centro de Goiânia, pegou fogo na tarde deste domingo (22). O Corpo de Bombeiros foi acionado e cinco viaturas estão no local. Segundo informações preliminares da corporação, as chamas estão controladas e não há vítimas. A pista está parcialmente interditada para quem segue da Avenida Anhangue...