Cidades Loja de conveniência é interditada por aglomeração em Aparecida de Goiânia O estabelecimento foi multado e só poderá reabrir após se regularizar com base nas exigências impostas pelo município

Uma loja de conveniência, em Aparecida de Goiânia, foi interditada por permitir aglomeração. O estabelecimento fica em um posto de combustível na Cidade Vera Cruz. A Polícia Militar (PM) informou que a loja pode funcionar, mas o consumo de bebidas alcoólicas no local está proibido, tanto por decreto do município, quanto do estadual. 🔘 Acesso o nosso especial 'Coronavírus Sem Mistério' e c...