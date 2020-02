Cidades Loja de calçados pega fogo no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia; veja vídeo Polícia Técnico-Científica foi acionada para fazer perícia no local

Atualizada às 14h59 Uma loja de calçados, localizada no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia, pegou fogo na madrugada deste sábado (29). De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar das chamas altas, os maiores danos ocorreram na fachada do estabelecimento. Testemunhas do incêndio informaram aos Bombeiros que um grupo de pessoas invadiu o local. Imagens de câmeras de segu...