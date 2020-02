Cidades Loja de calçados pega fogo no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia Polícia Técnico-Científica foi acionada para fazer perícia no local

Uma loja de calçados, localizada no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia, pegou fogo na madrugada deste sábado (29). De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar das chamas altas, os maiores danos ocorreram na fachada do estabelecimento. Testemunhas do incêndio informaram aos Bombeiros que um grupo de pessoas invadiu o local. Cerca de 100 litros de água foram usados...