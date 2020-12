Cidades Locutor foi morto por ex-namorado de enteada que não aceitava o fim do relacionamento, diz polícia Delegado responsável informou que a intenção do suspeito era também matar a ex

A Polícia Civil está procurando o homem suspeito de ter matado o locutor de rádio Laurency Silva de Souza, conhecido como Antônio Filho Montanha, e atirado também conta a mulher do radialista, Sônia Souza, na madrugada deste domingo (6), em Mineiros, na região sudoeste de Goiás. De acordo com o delegado responsável pelo caso, João Paulo, suspeito do crime,...