Cidades Locutor de rodeio Ivan Diniz morre vítima de Covid-19 em Rio Verde Em suas redes sociais, o também locutor de rodeio Marco Brasil lamentou a morte do amigo: “Sem palavras, muito triste essa notícia do Ivan Diniz. Grande poeta e pai de família. Grande amigo, descanse em paz, que Deus abençoe toda sua família”

O locutor de rodeio Ivan Alves Diniz, de 57 anos, morreu na noite do último domingo (4), em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás, vítima de Covid-19. Considerado um dos maiores narradores do Brasil, Ivan estava internado desde o dia 1º de abril, no Hospital Municipal da cidade, após apresentar quadro de fraqueza e falta de ar. Segundo informações do G1, o ...